Среда, 6 Февраля 2019 года
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Без языка и перьев: Центробанк упростил двуглавого орла на малом логотипе

Общество

В небольших масштабах орел лишился языков, клюв стал закрытым, а контуры перьев — сглаженными

Москва, 6 февраля 2019, 11:14 — REGNUM  Банк России упростил изображение двуглавого орла на логотипе в малом размере. Новый фирменный стиль удобнее и современнее, говорится в сообщении регулятора.

Крупный вариант логотипа остался прежним. У орла на нем открыты клювы и высунуты языки, прорисованы глаза, перья, лапы и когти. В небольших масштабах изображение лишилось языков, клюв стал закрытым, а контуры перьев — сглаженными.

Обновленный логотип использован в очередном выпуске «Вестника Банка России». Новый знак стал более выразительным и законченным, говорится в презентации фирменного стиля на сайте разработчика — компании Otvetdesign.

Обновленное изображение логотипа Банка России — серый орел на белом фоне — используется регулятором с 2015 года.

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Банковское дело
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