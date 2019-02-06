Без языка и перьев: Центробанк упростил двуглавого орла на малом логотипе

Москва, , 11:14 — REGNUM Банк России упростил изображение двуглавого орла на логотипе в малом размере. Новый фирменный стиль удобнее и современнее, говорится в сообщении регулятора.

Крупный вариант логотипа остался прежним. У орла на нем открыты клювы и высунуты языки, прорисованы глаза, перья, лапы и когти. В небольших масштабах изображение лишилось языков, клюв стал закрытым, а контуры перьев — сглаженными.

Обновленный логотип использован в очередном выпуске «Вестника Банка России». Новый знак стал более выразительным и законченным, говорится в презентации фирменного стиля на сайте разработчика — компании Otvetdesign.

Обновленное изображение логотипа Банка России — серый орел на белом фоне — используется регулятором с 2015 года.