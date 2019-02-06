Ростелеком предложил собирать биометрические данные через МФЦ

Москва, , 10:54 — REGNUM Сбор биометрических данных граждан — слепки голоса и лица — можно вести в многофункциональных центрах (МФЦ). С таким предложением выступил Ростелеком, пишут 6 января «Известия».

Ростелеком является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Данные биометрии с 1 июля 2018 года собирают в кредитных организациях. Идентификация по лицу и голосу позволит банковским клиентам удаленно получать услуги.

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Крупнейшие банки инициативу Ростелекома поддерживают, полагая, что государственному учреждению граждане доверятся охотнее. Однако предоставление биометрических данных пока не пользуется у населения популярностью.

За возможность собирать биометрию банку приходится дорого платить. Переоборудование МФЦ также потребует значительных затрат, оно обойдется в несколько десятков миллиардов рублей.

Отмечается также, что собранные сведения должны быть надежно защищены от мошенников.

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