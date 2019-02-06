В Зауралье детский сад вынужден работать в антисанитарных условиях

Курган, , 10:58 — REGNUM В детском саду «Сказка» села Бутырино Частоозёрского района Курганской области царит антисанитария в пищеблоке. Нарушения санитарного законодательства не ликвидируются из-за отсутствия финансов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.

В апреле 2018 года в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада в пищеблоке было установлено, что нет подачи воды у раковины для мытья рук в санузле для персонала, отсутствует исправная моечная ванна, не обеспечено тщательное мытье посуды.

Кроме того, в детском саду не созданы условия для сушки верхней одежды подопечных.

Руководству детского сада «Сказка» было предписано устранить нарушения до 1 сентября 2018. Но требования и после этого не выполнялись. Тогда был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок выданного предписания органом, осуществляющим государственный надзор»).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у детского сада нет финансовой возможности ликвидировать нарушения в полном объёме. Суд обязал администрацию Частоозерского района выделить необходимые денежные средства, а детскому саду исполнить все требования предписания к 1 мая 2019 года. Решение вступило в законную силу.

На данный момент детский сад «Сказка» работает. Насколько реально исполнить требования надзорного ведомства, выяснить в управлении образования Частоозёрского района не удалось — на телефонные звонки корреспондента ИА REGNUM пока никто не ответил.