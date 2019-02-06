В 2018 году с Колымы уехали почти 10 тыс. человек

Магадан, Магаданская область, , 10:50 — REGNUM Из Магаданской области в прошлом году выбыли 9 746 жителей. Это на 350 человек больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального управления федеральной службы государственной статистики.

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Приехали в регион гораздо меньше, чем уехали оттуда — 7 083 человека. Миграционное снижение в 2018 году на Колыме составило 2 663 жителя, по сравнению с 2017 года этот показатель вырос в два раза.

Люди уезжали из Магаданской области в основном в другие регионы России. Страны СНГ предпочли Колыме более 1 тыс. человек, другие зарубежные страны — 5.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ с 2010 по 2017 год с Колымы уехали 13 тыс. жителей. При этом хотят уехать ещё 20 тыс. — седьмая часть населения Колымы. По данным на 1 января 2018 в очереди на жилищный сертификат числится 9 637 семей.