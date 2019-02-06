Среда, 6 Февраля 2019 года
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Граждане назвали самые острые проблемы экологии в России

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 6 февраля 2019, 10:30 — REGNUM  Улучшение экологической обстановки в своём населенном пункте за последние пять лет замечают 23% жителей России, ухудшение отмечают 31% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники опроса заявили, что наиболее острые проблемы экологии — загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%).

Кроме того, добавляет проблем несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). При этом 21% опрошенных считают, что проблем с экологией нет.

По мнению граждан РФ, ответственность за состояние экологии должны нести местные и региональные власти (30% и 23% соответственно).

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Проблемы экологии
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