Граждане назвали самые острые проблемы экологии в России

Москва, , 10:30 — REGNUM Улучшение экологической обстановки в своём населенном пункте за последние пять лет замечают 23% жителей России, ухудшение отмечают 31% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участники опроса заявили, что наиболее острые проблемы экологии — загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%).

Кроме того, добавляет проблем несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). При этом 21% опрошенных считают, что проблем с экологией нет.

По мнению граждан РФ, ответственность за состояние экологии должны нести местные и региональные власти (30% и 23% соответственно).

Читайте также: Проблемы экологии в России: что волнует граждан