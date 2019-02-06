Спецкомиссия не подтвердила «голодные обмороки» в школах Кузбасса

Кемерово, , 10:38 — REGNUM Случаи падения школьников в голодные обмороки не подтвердились специальной комиссией, которая проверила школы Кузбасса после заявлений детского омбудсмена Кемеровской области Дмитрия Кислицына о таких инцидентах. Об этом сообщил 6 февраля один из членов проверяющей комиссии, первый секретарь Кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин.

Он рассказал, что лично побывал в ряде школ в регионе, в том числе в Беловском и Ленинск-Кузнецком районах. Ни один случай падения детей в обморок от голода не подтвердился. Члены комиссии подписали соответствующий документ.

Мухин добавил, что Кислицыну не известно ни одной фамилии детей, которые якобы падали в обморок. Омбудсмен назвал только номера школ, но не конкретные имена, сообщил Мухин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января детский омбудсмен Кузбасса Дмитрий Кислицын сообщил о школьниках, которые теряют сознание от голода. Его заявление вызвало резонанс. В ситуации стали разбираться Следственный комитет и прокуратура.

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