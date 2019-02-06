Disney не планирует лишать Electronic Arts лицензии на «Звездные войны»

Бербанк, США, , 10:26 — REGNUM Компания Disney не планирует в ближайшее время отзывать лицензию на «Звездные войны» у Electronic Arts (EA), несмотря на неудачи последней в области создания игр по популярной франшизе. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1093012683996217344

Издание отмечает, что эта новость стала большим сюрпризом, особенно на фоне проблем с игрой EA Star Wars Battlefront II. Она подверглась критике фанатов вселенной за систему игровых ценностей, по поводу которой даже выступили с заявлениями представители властей Бельгии и Нидерландов (они посчитали, что игра пропагандирует азартные игры в детской среде). Несмотря на это, глава Disney Роберт Айгер заявил, что у компании «хорошие отношения» с EA.

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Напомним, ранее руководители EA выразили сожаление по поводу проблем Star Wars Battlefront II и заявили, что будут стараться не допускать подобных ошибок в будущем. Следующей игрой компании по вселенной «Звёздных войн» станет Star Wars: Jedi Fallen Order, релиз запланирован на конец 2019 года.

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