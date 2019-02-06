«Торговцам наркотиками на Бали не будет пощады» — полиция Индонезии

Денпасар, Индонезия, , 10:15 — REGNUM Полиция и национальное агентство по борьбе с наркотиками Индонезии серьезно настроены побороть все виды незаконного оборота наркотиков на острове Бали, сообщает Antaranews.

На основании данных полиции острова Бали каждый год, число дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличивается. В 2016 году было выявлено 925 таких дел, в 2017 году зарегистрировано 872, а в 2018 году — 1 123.

Издание отмечает, что в январе 2019 года региональной полицией Бали было выявлено 83 случая злоупотребления наркотиками.

«Благодаря упреждающим и репрессивным усилиям торговцам наркотиками на Бали не будет пощады», — сообщили в полиции острова Бали.

Напомним, в Индонезии антинаркотическое законодательство является одним из самых строгих в мире и торговцы приговариваются к длительным срокам тюремного заключения и даже смертной казни.

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