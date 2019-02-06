Двое топ-менеджеров объявлены в федеральный розыск по делу Арашуковых

Москва, , 10:06 — REGNUM Следственный комитет России объявил в федеральный розыск двух фигурантов, проходящих подозреваемыми по уголовному делу о хищении природного газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 6 февраля, это и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

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«Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников», — добавила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Отметим, что на сегодняшний день по уголовному делу семьи Арашуковых уже арестованы семь человек. Под стражу по решению суда заключены член Совета Федерации ФС РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, а также Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

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Седьмой фигурант дела Арашуковых арестован судом

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Суд арестовал его на два месяца. К настоящему времени ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и двух резонансных убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Остальные фигуранты уголовного дела в зависимости от роли каждого подозреваются в мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе.

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