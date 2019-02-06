Особенная девочка из Приморья получила подарок от Владимира Путина

Владивосток, , 10:04 — REGNUM Верного друга и надежного помощника обрела маленькая Вероника Уваева из посёлка Славянка Приморского края. По поручению президента России Владимира Путина особенная девочка (диагноз «аутизм») получила в подарок щенка золотистого ретривера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С просьбой к главе государства обратилась мама девочки Ольга Уваева. Как рассказала женщина в письме Владимиру Путину, несмотря на диагноз, Вероника постоянно занимается, развивается и даже ходит в детский сад. Однако необычному ребёнку не хватает друзей. Именно поэтому мама Вероники попросила президента о четвероногом друге для своей дочери, который также мог бы помочь в ее реабилитации.

«Так хочется, чтобы у ребёнка был верный друг, защитник и компаньон для игр. А также средство для реабилитации, ведь канистерапия давно признана во всём мире. В будущем мы могли бы и другим детям помогать: гулять, общаться, заниматься», — написала в письме президенту Ольга Уваева.

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И просьба была услышана. В среду, 6 февраля, щенка Веронике Уваевой вручили врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов и председатель регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Приморском крае Юрий Назарец, который также оказал поддержку в приобретении собаки.

«Уважаемая Ольга Владимировна, просьба, которую вы направляли президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, выполнена», — обратился к маме девочки Константин Межонов.

Врио вице-губернатора подчеркнул, что вместе с ним в Славянку приехала специалист по канистерапии Светлана Данченко, которая научит девочку первым навыкам общения с собакой.

Как отметил руководитель «Трудовой доблести России» в Приморье Юрий Назарец, выбор в качестве друга для Вероники именно щенка золотистого ретривера неслучаен.

«Наш президент Владимир Путин и губернатор края Олег Кожемяко очень любят собак. Они понимают, как много собака может дать ребёнку, не говоря уже об особенных детях. И, конечно, Владимир Владимирович и Олег Николаевич не могли не откликнуться на просьбу Вероники. Этот щенок золотистого ретривера из лучшего питомника на Дальнем Востоке. Золотистые ретриверы не агрессивны, надежны, общительны, позитивны. Не зря их называют солнечными собаками», — сказал Юрий Назарец.

Специалисты надеются, что канистерапия для 6-летней Вероники Уваевой окажется эффективной: увидев щенка, маленькая девочка очень обрадовалась, засмеялась и даже решилась погладить своего нового друга.

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