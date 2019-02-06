Родителей школьников Екатеринбурга просят не давать бутерброды и йогурты

Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM Школьники Екатеринбурга не должны носить с собой скоропортящиеся продукты в портфелях. К этому призвала среднеуральских родителей врио главы екатеринбургского отдела управления свердловского Роспотребнадзора Елена Киямова в своём выступлении на заседании городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос депутата Константина Киселёва, могут ли жители города передавать своим детям-школьникам еду с собой, Киямова отреагировала достаточно резко.

«Никаких скоропортящихся продуктов не должно быть. Условий хранений этих продуктов в школах нет», — заявила Киямова.

В частности, не стоит давать своим детям бутерброды и йогурты, добавила представитель ведомства. Тем не менее официального запрета на ношение данных продуктов нет до внедрения нового проекта Санитарных правил и норм федеральным Роспотребнадзором, признала Киямова.

А вот глава департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева попыталась смягчить обстановку и уточнила, что потребление «своих» продуктов не урегулировано законодательством.

«Отдельный стол для этого мы выделить не можем. Но ребенок без еды не остаётся, каждый выкручивается как может. Чаще всего, конечно, едят в столовой», — сказала Сибирцева.

Напомним, новые нормы Роспотребнадзора вызвали дискуссии среди родителей. Если регламент вступит в силу, то теперь детям будет запрещено приносить с собой еду из дома.

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