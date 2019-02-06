Видео: переодетая в трансформеров группа исполнила музыку Led Zeppelin

Торонто, Канада, , 09:52 — REGNUM В соцсетях обсуждают видео с концерта канадского музыкального коллектива The Cybertronic Spree, которая косплеит (косплей — переодевание в персонажей и отыгрывание их характеров) трансформеров. Ролик был опубликован 5 февраля на официальном YouTube-канале группы.

В представленном видео Cybertronic Spree исполняют легендарную композицию Immigrant Song группы Led Zeppelin. Что касается остального творчества коллектива, то на концертах он играет композиции из классических мультфильмов, видеоигр и аниме, в том числе треки из фильма 1986 года «Трансформеры».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в социальных сетях набирает популярность видео, в котором 20-летний программист Иван Бакаидов, страдающий церебральным параличом, записал рэп через синтезатор речи. Молодой человек запустил флешмоб #НеСтесняюсьСинтезатора.

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