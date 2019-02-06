Владельцы футбольного клуба из Танзании оплатили лечение 700 человек — СМИ

Аруша, Танзания, , 09:48 — REGNUM Футбольный клуб Lion из Аруши оплатил лечение у окулиста более чем 700 граждан Танзании из районов Муриети и Терати города Аруша. Об этом сообщает газета Nipashe.

Также жителям районов раздавали очки. Представитель футбольного клуба Фазал Муниси рассказал, что они обратили внимание именно на заболевания глаз, так как в стране им не уделяют должного времени.

«Lion's Club из Аруши кроме лечения для 700 человек также оплатит операции, которые пройдут в больнице Святой Элизабет и Руфани», — сообщил Муниси.

Главный врач области Аруша Уэдсон Сичалве поблагодарил Lion's Club за предоставленную помощь.