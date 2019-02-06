Киев, , 09:31 — REGNUM В январе 2019 года пассажиропоток между Украиной и Крымом увеличился на 17% по сравнению с декабрём 2018 года, заявили 5 февраля в пресс-службе министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины, сообщил официальный сайт министерства.

В январе российско-украинскую границу в районе Крыма в обе стороны пересекло 140 тыс. 642 человека и 21 тыс. 860 транспортных средств.

Наиболее популярным пунктом пропуска оказался «Каланчак». В этом месте в направлении России границу пересекли 34 тыс. 922 человека и 3436 транспортных средств, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пограничная служба Украины закрыла на три года въезд российской телеведущей Анастасии Ивлеевой за то, что в 2017 году она «незаконно» летала отдыхать в Крым.

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Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения всеобщего референдума, на котором данное решение поддержало подавляющее большинство крымчан.