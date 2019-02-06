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«Банк продовольствия» для бедных обойдёт Екатеринбург стороной

Общество

По словам депутата-инициатора, такие организации в России невозможны из-за особенностей федерального законодательства

Екатеринбург, 6 февраля 2019, 09:31 — REGNUM  Благотворительные магазины для малоимущих по типу немецких «банков продовольствия» пока не появятся в Екатеринбурге. Об этом заявил один из инициаторов внедрения таких организаций в Свердловской области, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Жукова, такие магазины сейчас невозможно создать в России из-за особенностей федерального законодательства в сфере оборота товаров с ограниченным сроком годности. Тем не менее две торговые сети с февраля 2019 года начнут реализовывать программы, вдохновлённые немецким опытом по работе с беспризорниками, уточнил парламентарий.

Напомним, «банки продовольствия» — это сеть продуктовых магазинов для малоимущих в Германии. «Банками» пользуются люди, которые имеют документы о своём нуждающемся социальном положении — это 7,8 млн жителей Германии при общей численности 82 млн проживающих (9,5%). Товары в таких магазинах продаются по резко сниженным ценам с большими скидками, в некоторых случаях — отдаются бесплатно.

В ноябре 2018 года депутаты Екатеринбурга обсуждали возможность реализации «банков продовольствия» в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Банк продовольствия» для бедных: на Урале внедрят германский опыт?

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