Пекин наконец-то дождался позднего первого снега в новом году

Пекин, , 09:21 — REGNUM Жители Пекина наконец-то дождались первого снега в новом году во время празднования Весеннего фестиваля или Китайского Нового года, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Около 9:00 по местному времени 6 февраля начался легкий снег в пригородах Пекина Янцине и Хайжоу. Около 10:00 более 10 метеостанций по всему городу зафиксировали снег, что является необходимым критерием для метеослужбе, чтобы объявить о снегопаде в городе.

Отмечается, что в 2019 году снег в Китае начался достаточно поздно, всего на пять дней раньше, чем зимой 1983 — 1984 годов. Кроме того, Пекин никогда не оставался без снега зимой с того момента как в городе началось регулярное наблюдение за погодой.

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