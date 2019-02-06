Роскачество дало советы домохозяйкам по выбору утюга

Москва, , 11:09 — REGNUM Советы по выбору утюга дала Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество), 6 февраля сообщается на официальном сайте организации.

Хозяйкам рекомендуется обратить внимание на материал подошвы утюга. От него зависит качество и скорость глажки.

Так, на подошве из алюминия быстро появятся микроцарапины, однако он быстро нагревается, легко чистится и мало весит. Нержавеющая сталь прочна, долговечна и легко скользит по ткани.

Достоинства керамической подошвы утюга — легкость скольжения и чистки. Однако такой утюг гораздо дороже, а материал подошвы хрупок.

Самым лучшим эксперты Роскачества назвали утюг с тефлоновым покрытием, который оберегает одежду от пригорания.

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