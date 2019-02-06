Среда, 6 Февраля 2019 года
11:09:42 МСК

Роскачество дало советы домохозяйкам по выбору утюга

Общество

Оптимальная мощность для утюга составляет 1500 Вт

Москва, 6 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  Советы по выбору утюга дала Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество), 6 февраля сообщается на официальном сайте организации.

Хозяйкам рекомендуется обратить внимание на материал подошвы утюга. От него зависит качество и скорость глажки.

Так, на подошве из алюминия быстро появятся микроцарапины, однако он быстро нагревается, легко чистится и мало весит. Нержавеющая сталь прочна, долговечна и легко скользит по ткани.

Достоинства керамической подошвы утюга — легкость скольжения и чистки. Однако такой утюг гораздо дороже, а материал подошвы хрупок.

Самым лучшим эксперты Роскачества назвали утюг с тефлоновым покрытием, который оберегает одежду от пригорания.

Читайте также: В Роскачестве рассказали, как выбирать кефир

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Качество товаров и услуг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить