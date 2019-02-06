Свердловчане стали чаще жаловаться на общепит и гостиницы

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В Свердловской области произошел рост числа обращений по вопросам защиты прав потребителей в сфере общественного питания, гостиничных и образовательных услуг, а также услуг культурно-развлекательных организаций в сравнении с 2017 годом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В 2018 году жалобы на точки общепита поступали почти в два раза чаще (увеличение на 97%), а на культурно-развлекательные, гостиничные и образовательные услуги количество жалоб за год увеличилось на половину (58%, 52% и 47% соответственно). А вот количество жалоб на качество техобслуживание автомобилей и в сфере авиаперевозок снизилось на 18% и 29% соответственно.

«В 2018 году наибольший удельный вес из числа обращений по вопросам защиты прав потребителей составили жалобы потребителей в области торговли (35,8%), услуг жилищно-коммунального хозяйства (22,2%), финансовых услуг (9,1%), бытовых услуг (7,8%), услуг связи (4,8%)», — уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области количество обращений по вопросам защиты прав потребителей в 2018 году выросло. Их стало на 7,1% больше чем в 2017 году.

Всего за прошлый год выявлено 11 712 нарушений обязательных требований. Общая сумма наложенных штрафов по составленным протоколам и вынесенным постановлениям в 2018 году составила 28 млн рублей.