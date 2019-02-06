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К южной границе США подошла очередная группа мигрантов из 1,7 тыс. человек

Общество

Их прибытие совпало с выступением президента США перед конгрессом

К южной границе США подошла очередная группа мигрантов из 1,7 тыс. человек
Tomas Castelazo
Мексиканский мигрант

Пьедрас-Неграс, Мексика, 6 февраля 2019, 08:50 — REGNUM  Очередная группа мигрантов из 1700 человек прибыла к границе США с Мексикой ко дню выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессом, пишет австрийская газета Kurier.

5 февраля мигранты достигли пограничного мексиканского города Пьедрас-Неграс, расположенного недалеко от техасского Игл-Пасс.

По словам мэра Пьедрас-Неграса Клаудио Бреса Гарсы, 84% прибывших — уроженцы Гондураса, остальные — граждане Сальвадора и Никарагуа. Они отправились в путь из Гондураса на север 15 января.

В своем послании «О положении страны» к конгрессу Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Напомним, именно спор о финансировании этой постройки стал причиной приостановки работы правительства США в декабре и январе.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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