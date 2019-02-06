В Москву возвращаются морозы

Москва, , 08:46 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Москве дневная температура не превысит — 2 °C. При этом такая погода будет сохраняться до конца рабочей недели. По данным Гидрометцентра, ночи в регионе будут морозные.

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Самая холодная ночь на этой неделе ожидается 9 февраля. Столбики термометров опустятся в столице до — 10 °C. Как минимум до 12 февраля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Возможен небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер 5−10 м/c.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Москве погода повторила температурный рекорд. В этот день на главной московской метеостанции на ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки 2,8 градуса. До этого самым тёплым днём нынешней зимы был день 18 января 2019 года.