В Африке ищут восходящую звезду журналистики — СМИ

Лагос, Нигерия, , 08:36 — REGNUM В Африке в рамках премии BBC World News Komla Dumor Award ищут восходящую звезду журналистики. Это уже пятый год, когда ВВС проводит конкурс, сообщает BBC Swahili.

Журналисты из Африки приглашаются поучаствовать в конкурсе поиска талантов. Победитель получит три месяца обучения в главном офисе ВВС в Лондоне, прием заявок закончится 26 февраля.

Запуск конкурса в этом году прошел из города Лагос в Нигерии. Награда была учреждена в честь журналиста из Ганы, ведущего ВВС World News, который внезапно умер во время эфира в 2014 году, журналисту был 41 год.

Премию ранее получали двое граждан Нигерии, гражданка Уганды и гражданин Кении.