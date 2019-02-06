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В Африке ищут восходящую звезду журналистики — СМИ

Общество

Конкурс проходит уже в пятый раз

Лагос, Нигерия, 6 февраля 2019, 08:36 — REGNUM  В Африке в рамках премии BBC World News Komla Dumor Award ищут восходящую звезду журналистики. Это уже пятый год, когда ВВС проводит конкурс, сообщает BBC Swahili.

Журналисты из Африки приглашаются поучаствовать в конкурсе поиска талантов. Победитель получит три месяца обучения в главном офисе ВВС в Лондоне, прием заявок закончится 26 февраля.

Запуск конкурса в этом году прошел из города Лагос в Нигерии. Награда была учреждена в честь журналиста из Ганы, ведущего ВВС World News, который внезапно умер во время эфира в 2014 году, журналисту был 41 год.

Премию ранее получали двое граждан Нигерии, гражданка Уганды и гражданин Кении.

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Конкурсы профессионального мастерства
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