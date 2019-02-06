В Екатеринбурге епархия объяснила отказ от притязаний на здания колледжей

Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM Екатеринбургская епархия и свердловское областное министерство по управлению госимуществом поставили точку в вопросе о судьбе зданий трёх колледжей Екатеринбурга. Они подписали мировое соглашение, сообщила журналистам пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Соглашение было заключено вчера, 5 февраля, по обоюдной инициативе обеих сторон. Как подчеркнула Анжела Тамбова, и епархия, и органы власти понимают. что в тех случаях, когда вопрос касается сферы образования и детей, переговоры должны идти не залах судов.

«Считаю большим достижением, когда общество предпочитает переговорный процесс судебным тяжбам», — отметила пресс-секретарь епархии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Арбитражный суд Уральского округа постановил прекратить производство по иску епархии против мингосимущества о передаче зданий трёх колледжей. Тяжба длилась с 2017 года. Вначале епархия проиграла в областном и 17-м апелляционном суде, но затем суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение и тяжба пошла с таким же успехом по второму кругу.

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