С начала года на Украине заболели корью более 15 тыс. человек

Киев, , 08:20 — REGNUM С 28 января по 1 февраля 2019 года корью на Украине заболели 3379 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Среди заболевших 1499 взрослых 1880 детей. Всего с начала года заболели 15 095 человек. Самые высокие показатели заболеваемости во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Министерство здравоохранения Украины разработало чрезвычайные меры по борьбе с болезнью среди детей от 6 до 18 лет. Кампания по вакцинации начнётся во второй половине января.

Напомним, по состоянию на 28 января на Украине корью заболели 3279 человек, из них почти 2 тыс. — дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге был зафиксирован очередной смертельный случай кори. От осложнений, вызванных болезнью, в инфекционной больнице скончалась 46-летняя женщина.

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