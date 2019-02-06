На севере Китая ожидается резкое похолодание и метели в ближайшие дни

Пекин, , 08:10 — REGNUM Национальная метеообсерватория Китая прогнозирует приход холодного фронта, а целый ряд районов страны в ближайшие дни, что приведет к падению температур, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Больше всего холодный фронт заденет Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе и Внутреннюю Монголию на севере Китая вместе с провинциями Цзилинь и Ляонин на северо-востоке Поднебесной. Там ожидается падение температур на 10−12 градусов Цельсия уже с 6 на 7 февраля.

Холод будет сопровождаться сильным порывистым ветром в указанных районах, а в самых экстремальных случаях температуры могут упасть даже на 14 градусов. В центре также ожидают дождь на востоке и юго-востоке Китая. На севере — в Синьцзяне и Внутренней Монголии ожидаются умеренные снегопады, а в некоторых районах — метели и снежные бури уже в ближайшие несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с густым туманом, который накрыл ряд южных районов Китая, китайскими метеорологами был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Особенно это коснулось провинций Аньхой, Хубэй, Хунань, а также Цзянсу.

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