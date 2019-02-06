В Челябинске двое экс-полицейских попались на фальсификации доказательств

Челябинск, , 08:06 — REGNUM В Челябинске под суд отданы бывшие начальник следственного управления и начальник уголовного розыска городской полиции. Их обвиняют в организации и пособничестве в фальсификации доказательств, а также в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие пришло к выводу, что в 2013—2014 годах один из обвиняемых по указанию другого сфальсифицировал протоколы следственных действий, при помощи которых удалось скрыть следы незаконной продажи алкогольной продукции, которая была изъята по одному из уголовных дел. Через местного жителя всего было продано более 940 тысяч бутылок на общую сумму более 11,6 млн.рублей.

Оперативное сопровождение по делу ведут сотрудники ФСБ и полиции. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело направлено в суд.