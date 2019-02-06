Мэр Оренбурга предложил депутатам поздравлять молодожёнов в ЗАГСе

Оренбург, , 08:00 — REGNUM Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин вышел с инициативой к депутатскому корпусу относительно участия членов горсовета в торжественных свадебных церемониях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского городского совета, инициатива не является распоряжением и обязаловкой, это всего лишь пожелание. Депутатам предложено возродить былую традицию, ведь в советские времена члены горисполкома давали в ЗАГСе напутствие молодожёнам.

Целью совместного (чиновников и депутатов) участия в торжественной церемонии — придание большей торжественности мероприятию. В мэрии подчеркнули, что участие депутатов — дело добровольное, и они должны учитывать, что согласие повлечёт за собой присутствия в ЗАГСЕ в течение всего дня, а поздравительная речь для молодожёнов должна быть лаконичной.

В отделе ЗАГС отметили, что участие депутатов с напутственной речью на церемонии регистрации брака может начаться уже в феврале. Депутатам предстоит ответственно подойти к подготовке своей речи. Она должна быть короткой, но ёмкой по содержанию, чтобы тронуть сердца брачующихся.

Стоит отметить, что отрицательной реакции на инициативу градоначальника со стороны горсовета не отмечено. Ряд депутатов уже выразили своё мнение, согласно котрому они позитивно воприняли пожелание чиновника.