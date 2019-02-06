В Челябинске сержант запаса отдан под суд за наркотики

Челябинск, , 07:47 — REGNUM В Челябинске под суд отдан бывший военнослужащий одной из воинских частей, сержант запаса Сергей Б. Его обвиняют в сбыте наркотических средств и в покушении на сбыт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении СКР.

Преступления совершались в июне 2015 года. Вместе с неким гражданином Александром П. Б. разместил в Кыштыме несколько закладок нарковеществ. Двоим гражданам наркотики удалось продать.

Гражданин П. уже осуждён к 7,5 годам колонии строгого режима. В ближайшее время свой приговор получит и сержант Б. Его дело рассмотрит Челябинский гарнизонный военный суд.