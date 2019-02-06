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В Омске из-за морозов переносят спортивные мероприятия

Общество

Экстренные службы оперативного реагирования переведены в режим повышенной готовности

Омск, 6 февраля 2019, 07:20 — REGNUM  Установившиеся в Омской области морозы внесли коррективы в календарь спортивных событий региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Переносятся «Лыжня России» и День зимних видов спорта.

«К сожалению, низкие температуры не позволяют нам проводить «Лыжню России» 9 февраля. Оргкомитет передвинул мероприятие на 16 февраля. Сроки регистрации также изменились — на 14-е и 15-е число», — отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Планируется участие в соревновании в Омске порядка 4 тысяч человек. Еще около 4 тысяч спортсменов примут участие в «Лыжне России» в районах Омской области.

День зимних видов спорта состоится 17 января на стадионе «Красная звезда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омскую область пришли аномальные холода. Столбики термометров опустились до минус 30−35 градусов, в отдельных районах — до минус 40 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе продержится до 8 февраля. Из-за морозов экстренные службы оперативного реагирования переведены в режим повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: Омская область из-за морозов переходит в режим повышенной готовности

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