В Оренбуржье началась эпидемия гриппа

Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбургскую область пришла эпидемия гриппа и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, впервые с начала эпидемического сезона отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению.

С 28 января по 5 февраля зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболеваний, что на 21,6% больше показателя предшествующей недели. Эпидпорог превышен на 26,1%.

Из-за эпидемии на территории региона полностью закрыто три школы и два детских сада. Частично приостановлен учебный аудиторный процесс в 10 классах трёх школ, пяти группах двух дошкольных учреждений.

Ропсотребнадзор рекомендовал ряду областных министерств ввести дополнительные профилактические и противоэпидемические меры на период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.