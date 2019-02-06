Среда, 6 Февраля 2019 года
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В Оренбуржье началась эпидемия гриппа

Общество

Эпидпорог превышен на 26,1%

Оренбург, 6 февраля 2019, 06:58 — REGNUM  В Оренбургскую область пришла эпидемия гриппа и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, впервые с начала эпидемического сезона отмечается превышение недельных эпидемических порогов по совокупному населению.

С 28 января по 5 февраля зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболеваний, что на 21,6% больше показателя предшествующей недели. Эпидпорог превышен на 26,1%.

Из-за эпидемии на территории региона полностью закрыто три школы и два детских сада. Частично приостановлен учебный аудиторный процесс в 10 классах трёх школ, пяти группах двух дошкольных учреждений.

Ропсотребнадзор рекомендовал ряду областных министерств ввести дополнительные профилактические и противоэпидемические меры на период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Грипп, ОРЗ
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