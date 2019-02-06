В Китае задержали семерых беглых мошенников и скотокрадов

Пекин, , 06:14 — REGNUM Семь из десяти беглых китайских преступников класса «А» были пойманы к концу января 2019 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая, передает 6 февраля агентство Синьхуа.

Было выписано 10 ордеров на арест. Все разыскиваемые подозреваются и обвиняются в серьезных экономических преступлениях. Из них семерых пятеро было задержано, двое — добровольно сдались властям. В основном они обвиняются в телефонном мошенничестве и краже скота. В министерстве также отметили, что пятерых удалось задержать благодаря бдительности заинтересованных в награде граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Шанхая вынес приговор 15 мошенникам, которые украли у граждан более 43,4 млрд юаней ($6,4 млрд).

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