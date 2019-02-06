Новый год: в Китае побит абсолютный рекорд пассажироперевозок в день

Пекин, , 05:52 — REGNUM Количество пассажирских железнодорожных перевозок в Китае за первые 15 дней с начала ежегодного новогоднего бума путешествий выросло на 8,6% в сравнении с этим же показателем 2018 года, достигнув показателя 143 млн поездок, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

Только 26 января было совершено более 10,49 млн железнодорожных поездок, что стало рекордом по количеству поездок в день для китайского монополиста China Railway Corporation (CRC).

Сотни миллионов китайцев в это время возвращаются домой, чтобы отпраздновать Восточный Новый год со своими семьями. Ежегодный пик или бум перевозок стартует, как правилось, примерно за две недели до самого праздника.

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В 2019 году Китайский Новый год, или, как его называют в Поднебесной Весенний фестиваль, выпал на 5 февраля. Пик транспортных перевозок стартовал 21 января и продлится вплоть до 1 марта. В общей сложности ожидается порядка 413 млн железнодорожных поездок за это время, что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуанчжоу резко взлетели объемы пассажироперевозок с момента начала транспортного пика, побив на 9% рекорд 2018 года.

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