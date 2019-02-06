Въездной туризм в Китай в 2018 году показал незначительный рост

Пекин, , 05:36 — REGNUM Въездной туризм в Китае держал устойчивый уровень весь 2018 год, достигнув отметки 141 млн туристов, что на 1,2% больше, чем в 2017 году, сообщили в Министерстве культуры и туризма Китая, передает 5 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности, въехавшие в Китай туристы обеспечили выручку туристическому сектору Поднебесной в размере $127,1 млрд, что на 3% больше в сравнении с 2017 годом. В министерстве также отметили, что по мере роста культурного спроса среди жителей Китая, наблюдается рост расходов на душу населения в сфере образования, культуры и развлечений.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний туризм в Китае за 2017 и 2018 годы привлек в Китай в общей сложности 197 млн человек. В данном случае речь идет и о иностранных, и о внутренних туристах.

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