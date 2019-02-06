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Стали известны самые дешевые авиамаршруты из Москвы на майские праздники

Общество

Дешевле всего посетить Самару и Санкт-Петербург

Стали известны самые дешевые авиамаршруты из Москвы на майские праздники
Самолёт в небе

Москва, 6 февраля 2019, 05:33 — REGNUM  Портал Туту.ру составил список наиболее дешевых авианаправлений из Москвы на майские праздники. Самыми дешевыми городами для перелета из столицы оказались Санкт-Петербург и Самара. Стоимость билетов туда и обратно из Москвы начинается от 3920 рублей.

Среди других внутренних направлений названы Ставрополь, Симферополь, Назрань (Ингушетия), Нижний Новгород, Владикавказ, Челябинск и Ульяновск. За перелет из Москвы и обратно туристы заплатят не более 7 тысяч рублей. В рейтинге заграничных городов лидирует белорусский Минск — билеты обойдутся в 5 533 рубля. На втором месте — Гюмри (7 800 рублей), а на третьем — немецкий Дюссельдорф (7 925 рублей).

При составлении рейтингов эксперты портала анализировали все рейсы с 30 апреля по 13 мая. Указывалась длительность поездки сроком от трех до десяти дней.

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