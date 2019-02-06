Аномальные морозы в Сибири: на КрасЖД введён особый режим работы

Абакан, , 05:07 — REGNUM На КрасЖД из-за сильных морозов введён особый режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минтрансе Хакасии.

Регионы деятельности магистрали — районы Красноярского края и Хакасии. По информации дорожного Центра управления содержанием инфраструктуры, 5 февраля самыми холодными точками стали станция Камала (-47°С) в Рыбинском районе и станция Иланская (-45°С) в Иланском районе Красноярского края. В Хакасии на станциях Аскиз и Абакан столбики термометров опустились до — 32 °C и — 35 °C.

По словам специалистов, в условиях морозов все системы и механизмы железнодорожного транспорта подвергаются максимальной нагрузке. В связи с этим КрасЖД перешла на особый режим работы. Руководители дирекций и оперативных служб дежурят круглосуточно. Усилено наблюдение за состоянием инфраструктуры на всех участках Красноярской магистрали. В обходах и осмотрах ежедневно задействовано свыше 600 железнодорожников, спецтехника. Специалисты очищают стрелочные переводы от инея и наледи. Осуществляется постоянный мониторинг состояния энергооборудования и устройств автоматики, усилен контроль технического состояния электровозов и тепловозов.

Сотрудники КрасЖД обеспечены средствами от обморожения, тёплой спецодеждой, обувью. На отдаленных участках магистрали действует более 800 пунктов обогрева. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии установились сильные морозы, столбики термометров опускаются до — 40 °C и ниже. Власти региона подчёркивают, что в связи с морозами принимаются дополнительные меры безопасности.

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