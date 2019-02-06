Скончался российский фотохудожник Андрей Будаев

Дзержинск, Московская область, , 04:38 — REGNUM Российский фотохудожник Андрей Будаев скончался в возрасте 56 лет, сообщается на его официальной странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что церемония отпевания состоится 8 февраля в 11:30 в церкви Пимена Угрешского в подмосковном городе Дзержинске. Причина смерти Будаева не называется.

Андрей Будаев родился 30 января 1963 года в Москве. С середины 1990-х создавал политические плакаты. Его работы представляют собой сатирические коллажи с совмещением картин и фрагментов фотографий. Являлся членом Российского союза художников. В России неоднократно проходили выставки его работ.