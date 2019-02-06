В Петербурге организуют дополнительные пункты обогрева для бездомных

Санкт-Петербург, , 04:30 — REGNUM Вице-губернатор Анна Митянина поручила администрациям Фрунзенского и Калининского районов Санкт-Петербурга открыть дополнительные пункты обогрева для бездомных, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Отмечается, что Митянина дала такое распоряжение во время объезда пунктов обогрева 4 февраля. Также она предложила главам районов расширять взаимодействие с благотворительной организацией «Ночлежка» по поводу оказания помощи бездомным. Например, собрать необходимые сведения о людях, пользующихся пунктами обогрева, чтобы затем иметь возможность оказать им социальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал начало строительства приюта для бездомных в 2020 году. Он подчеркнул, что в текущем году начнется проектирование приюта, а в 2020 году начнется уже непосредственно строительство. По словам Аксёнова, деньги на проект планируется выделить в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Бездомным Симферополя пообещали приют через год-полтора