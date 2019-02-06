Журналист Юрий Кучинский скончался в возрасте 42 лет

Москва, 6 февраля 2019, 03:30 — REGNUM Тележурналист Юрий Кучинский скончался на 43-м году жизни, сообщает пресс-служба телеканал НТВ, на котором работал корреспондент.
Представители телеканала подчеркнули, что свой трудовой путь Кучинский начал в небольшой пермской студии, а затем стал внештатным корреспондентом НТВ.
После этого Кучинский некоторое время работал в Санкт-Петербурге, а затем в 2007 году перевелся в Москву и стал снова работать на НТВ.
«У него был особый, всегда узнаваемый, индивидуальный стиль сюжетов», — отметили в пресс-службе.