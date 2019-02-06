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Кадыров подарил автомобиль отцу Хабиба Нурмагомедова

Общество

Внедорожник Mercedes

Махачкала, 6 февраля 2019, 03:19 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил внедорожник Mercedes отцу и тренеру российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, сообщил Хабиб на своей странице в Instagram.

«Большое спасибо, брат Рамзан Кадыров, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана», — заявил Нурмагомедов.

Ранее в Грозном Кадыров лично встретился с Нурмагомедовым и заявил, что победа российского бойца над ирландцем Конором Макгрегором являлась важной, так как он пытался «унизить священный Кавказ».

Как сообщало ИА REGNUM, после финального поединка за звание чемпиона UFC в легком весе в 2018 году произошла драка между сторонниками Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора с участием самих бойцов. Сообщалось, что Макгрегор оскорбительно высказывался в адрес российского бойца.

В январе 2019 года оба бойца были дисквалифицированы. Российский боец уже назвал решение комиссии о дисквалификации «политическим».

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