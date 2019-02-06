Среда, 6 Февраля 2019 года
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«Это полная ерунда» — отец Децла прокомментировал результаты экспертизы

Общество

«Экспертиза будет готова только через две недели»

Москва, 6 февраля 2019, 02:42 — REGNUM  Сообщения о якобы полученных результатах экспертизы на наркотики в крови скончавшегося рэпера Децла не соответствуют действительности, заявил отец музыканта Александр Толмацкий 6 февраля в интервью РБК.

Комментируя сообщения СМИ о том, что получены результаты экспертизы, которая проводится после смерти Децла, Толмацкий сказал:

«Экспертиза будет готова только через две недели. Всё, что пишут — это полная ерунда».

Кроме того, об отсутствии результатов анализов заявили в управлении Следственного комитета по Удмуртии. Следователи ждут заключения экспертов.

Напомним, Децл умер в Ижевске после концерта в ночь на 3 февраля в результате внезапной остановки сердца. 6 февраля в Москве состоятся похороны рэпера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля агентство ТАСС распространило информацию, что, по данным источника в правоохранительных органах Удмуртии, следов наркотиков в крови музыканта экспертиза не обнаружила.

Читайте ранее в этом сюжете: В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ

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