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В Волгоградской области 350 семей получат льготы на жильё в 2019 году

Общество

Объём господдержки по сравнению с предыдущим годом возрос вдвое

Волгоград, 6 февраля 2019, 08:12 — REGNUM  В Волгоградской области 350 участников государственной программы по обеспечению жильём молодых семей получат государственную поддержку. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 158 млн рублей.

По сравнению с 2018 годом объём федерального финансирования увеличен почти вдвое. Тогда по программе «Обеспечение жильем молодых семей» жилищные условия улучшили более 300 волгоградских семей.

В 2019 году в программе участвует 51 территория. Поддержку молодым семьям в приобретении жилья готовы оказать шесть городских округов, 19 муниципальных районов, восемь городских и 18 сельских поселений. Молодым семьям предоставляются свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства недвижимости. Размер помощи рассчитывается исходя из количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилья, установленной каждым муниципалитетом.

С 2019 года молодым семьям, которые купили квартиры в ипотеку на этапе строительства домов, также предоставят дополнительные меры региональной поддержки: льготный заём под 3% годовых на оплату первоначального взноса по ипотеке. Если у молодой семьи в течение этого времени родится один ребенок, будет списано 25% от остатка основного долга. При рождении второго ребенка — еще 25%. Также любые семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не достиг 35 лет, могут претендовать на ежемесячную компенсацию части расходов по оплате ипотечных процентов в долевом строительстве.

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Строительство жилья
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