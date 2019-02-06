Среда, 6 Февраля 2019 года
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Рязанская экс-чиновница задержана за помехи расследованию дела о взятках

Общество

Женщина подозревается во взяточничестве

Рязанская экс-чиновница задержана за помехи расследованию дела о взятках
Chris Potter
Взятка

Кораблино, Рязанская область, 6 февраля 2019, 07:57 — REGNUM  В Рязанской области бывшая начальница одного из управлений администрации Кораблинского муниципального района подозревается в покушении на получение взятки в крупном размере и получении взятки в значительном и крупном размерах.

По данным следствия, в 2018 году чиновница, используя служебное положение, способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки квартир для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных денег за квартиры подозреваемая получала от них взятки.

В ходе расследования уголовного дела следователи получили данные о том, что подозреваемая пытается воспрепятствовать расследованию, в том числе воздействуя на свидетелей. Подозреваемая была задержана, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении её под стражу.

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