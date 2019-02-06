Что стоит за скандальными цифрами исследования Левада-Центра?

Владимир Павленко, , 01:41 — REGNUM

Неимоверный информационный шум поднят вокруг исследования Левада-центра, из которого следует, что 41% представителей молодежи в возрасте от 18 до 24 лет хотят выехать из страны на ПМЖ за границу. «Масла в огонь» подлил, мягко говоря, не вполне удачный комментарий Дмитрия Пескова — что «41% — не такой высокий показатель».

Это неверно: показатель высокий. Проблема в другом — в том, что за него «ухватились», полощут вдоль и поперек, не предпринимая попыток критически осмыслить ни саму эту цифру, ни того, что за ней скрывается. Ведь чтобы это понять, необходимо хоть немного вникнуть не только в саму тему, но и в ее контекст. А не бросаться «жареными фактами». И для этого, как минимум, следует обратиться к первоисточнику, внимательно его изучив.

Начнем с контекста. Почему нижний возрастной предел обсуждаемой цифры составляет 18 лет, догадаться нетрудно — это возраст совершеннолетия. А вот почему верхний — именно 24 года? А не 27? Или не 29 или 30, скажем, ведь именно до 30 человек у нас считается молодым? По инерции, как «принято» у социологов? На самом деле, понятно, что, несмотря на оговорку авторов исследования, что эти 41% зависят не от образования, а именно от возраста, в целом понятно, что до 24-х лет или чуть меньше достаточное количество молодежи учатся.

А учеба предполагает постоянное пребывание в молодежном коллективе сверстников, который, во-первых, очень часто живет по известным законам толпы, во-вторых, находится под влиянием молодежных субкультур, некритически абсолютизирующих свободу как вседозволенность и воспринимающих в штыки любые ограничения, и, в-третьих, по факту принадлежности к нему поощряет и без того свойственный молодежи радикализм.

Поэтому если взять более широкую выборку, включающую возраст уже не до 24, а до 30, при котором молодой человек уже освободится от влияния молодежного коллектива и перейдет в более сбалансированный трудовой коллектив, где господствуют умеренные, рассудительные настроения, естественным образом и существенно поменяются и его мироощущение и взгляды.

3

Соответственно, другими станут и результаты, и никаких 41% исследователи не получат. С другой же стороны, наличие отмеченных феноменов у молодежных коллективов ставит ряд задач перед учителями (преподавателями), которые одновременно должны быть и воспитателями.

К сожалению, образовательные концепции (и реформы), которые у нас в стране усиленно навязываются на протяжении уже двух с половиной десятилетий, способствуют не консолидации молодежных коллективов вокруг позитивных целей, формируемых педагогом, а их атомизации, в результате которой авторитет приобретают носители маргинальных настроений или субкультур. Так власть сама, не задумываясь о собственной судьбе, плодит себе оппозицию.

У контекста есть и обратная, спекулятивная сторона. Эксплуатация молодежно-возрастного радикализма подчеркивает и преувеличивает распространение нигилистских настроений. Как активных, побуждающих к протестам, так и пассивных, в стиле «из этой страны пора валить».

Идем дальше. Достаточно спорным в материалах исследования Левады-центра выглядит акцент на «позитивном» отношении молодежи к эмигрантам (примерно половина). Ведь упомянутые маргинальные настроения включают и космополитизм, смысл которого отнюдь не в «сломе барьеров» общения между людьми, а в разрушении любого — подчеркиваем, любого! — коллективного сознания.

Не только национального и государственного, но и семейного. Пропаганда космополитизма сродни пропаганде не-, а точнее антитрадиционных ориентации и ценностей. Этот вопрос из того же ряда, которые неоднократно задаются священнослужителям. «А почему вы считаете русских православными по факту рождения, а не по выбору человека, когда он подрастет и сможет выбрать веру, которая его более устраивает?»

Вопрос со всей очевидностью провокационный, ибо он отрицает неизменность выбора предков и тем самым разрывает связь поколений. Добросовестный социолог, учитывая, что речь в опросе, в основном, идет об эмиграции в «развитые» страны Запада, являющиеся по факту вхождения в НАТО и ЕС геополитическими противниками России, должны были бы сопроводить его подвопросом. Например, о том, какое отношение будет к конкретному эмигранту, скажем, если между Россией и страной, куда он эмигрировал, начнется война или военные действия. И если в этом случае данный эмигрант окажется в рядах армии противника.

2

Понятно, что либероидные «общечеловеки» на эту авторскую сентенцию брезгливо поморщатся, ибо многие из них сами в случае такой войны если и не пойдут записываться в коллаборационисты, то фигу в карман против своей страны точно положат («проиграли — пили бы баварское пиво»). Но ситуация, однако, отнюдь не гипотетическая даже в более благостные времена, а сейчас и подавно.

Больше всего удручает то, что в 1930-е годы, в условиях широкого распространения в стране оборонного сознания, такой вопрос просто не стоял, а задавший его рисковал бы в ответ не успеть унести ноги. А сейчас он — стоит, и мы вынуждены его обсуждать. И это опять вопрос к власти, точнее, к ее отношению к п. 2 ст. 13 действующей Конституции Российской Федерации о запрете государственной или обязательной идеологии.

Дело в том, что идеология — это свод ценностей, маркер того, «что такое хорошо и что такое плохо». И размывание грани между ними позволяет считать «хорошее» и «плохое» «личным делом» каждого отдельно взятого индивида с его эгоистическими и потребительскими комплексами. Тем самым исключается понятие общественного блага, которое подменяется пресловутой «свободой выбора», на которой значительная часть современной молодежи да, помешана и очень хорошо зная свои права, слыхом слышать не хочет о своих общественных обязанностях.

Еще узаконенное отсутствие общепринятых идеологических норм открывает лазейки для навязывания наиболее агрессивных форм идеологий, как раз и пропагандирующих свободу от всяких обязательств. Именно таков, как мы знаем, либерализм.

Если шире, то это вопрос соотношения двух типов общества — общества моральных принципов, не нуждающегося в обилии институциональных запретов (пример — советское общество), и так называемого «правового», в котором утраченную мораль подменяет скрупулезная, порой доходящая до абсурда, нормативная регуляция. Еще шире — это вопрос идентичности: воспринимает ли себя человек частью своей страны, своей веры, своей цивилизации, если угодно? Или он воспетый Жаком Аттали «гражданин мира», крайний индивидуалист, которого воспитывают все новомодные западные концепции?

4

Следующий пункт вывода исследования Левада-центра прямо подтверждает справедливость всего написанного выше. «Эмиграционные» настроения наиболее характерны для респондентов, которые хотели бы активно участвовать в политике.

Поскольку ни о каком вменяемом, осознанном участии в политике при традиционном взгляде на эту сферу человеческой деятельности, речи быть не может (права активного участия в выборах никто не отменял), стало быть, напрашивается хорошо известная профессиональным психологам и психиатрам формулировка о «завышенном представлении о собственных способностях». Ведь политика это работа с людьми, и ни в 18, ни в 24 года человек к этому еще не созрел, особенно если его специально этому не обучали. Главное условие такой работы — даже не знания, хотя и они важны, а жизненный опыт.

Ну, и на недостаточность защиты со стороны закона — вторая категория носителей «эмиграционных настроений» — могут сетовать не только несправедливо обиженные, но и вполне определенный контингент, характеризующийся подчеркнутым внесистемным поведением. Пропаганда в молодежной среде уголовных нравов и моделей поведения, о чем справедливо говорит Никита Михалков (как бы ни относиться к этой фигуре), — тому подтверждение.

При желании разбирать исследование «левадовских» социологов можно и дальше, выводя каждое обобщение на более высокие уровни, характеризующие состояние дел в стране, а также уровень работы с молодежью. Но у нас такой задачи нет. И учитывая внушительный общественный резонанс от опубликованных данных, страна вправе получить ответ от власти и специалистов. Не только потому, что «если завтра война, если завтра в поход», но и чтобы узнать, наконец, «общество, в котором живем».