Видео: фанаты ремейка Resident Evil 2 добавили в игру режим от первого лица

Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Фанаты ремейка игры Resident Evil 2 выпустили модификацию, которая добавила в игру режим от первого лица. Ролик с демонстрацией её работы был опубликован 5 февраля на портале Screen Rant.

Автором модификации является пользователь под ником Praydog. В комментарии к видео он отметил, что есть люди, которые уже полностью прошли игру с этой модификацией в режиме Hardcore. Таким образом, можно отметить, что модификация полностью работоспособна.

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Ранее СМИ сообщили, что геймеры нашли в игре Resident Evil 7 скриншот из ранней версии ремейка Resident Evil 2. Стоит отметить, что он был сделан в игре, находящейся в режиме от первого лица.

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