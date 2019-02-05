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Канадский суд отложил оглашение приговора убийце геев из Торонто

Общество

На протяжении многих лет серийный убийца действовал безнаказанно

Торонто, Канада, 5 февраля 2019, 22:20 — REGNUM  Канадский суд отложил оглашение приговора серийному убийце Брюсу Макартуру, на протяжении многих лет убивавшему гомосексуалистов из района Гей-Виллидж в Торонто, 5 февраля передает агентство Reuters.

Согласно заявлению суда Торонто, приговор Макартуру, который сознался в восьми зверских убийствах, будет озвучен в пятницу 8 февраля.

Макартур был задержан полицией в январе 2018 года. На протяжении многих лет серийный убийца действовал безнаказанно, однако последней его жертвой стал известный гей-активист Эндрю Кинсман, после исчезновения которого гей-сообщество Торонто забило тревогу.

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Серийные убийства
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