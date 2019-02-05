Экс-главе Серпуховского района Подмосковья предъявлено новое обвинение

Москва, , 22:17 — REGNUM Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 5 февраля, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, следствие установило, что в период с 2012 по 2018 годы некая автономная некоммерческая организация по развитию физической культуры и спорта через посредника перевела Шестуну в обще сложности 9,4 млн рублей в качестве взятки.

Бывший глава Серпуховского района за эти взятки «оказывал покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации».

Кроме того, эта организация, по данным следствия, закупила спортивное оборудование для базы отдыха Шестуна стоимостью более 519 тысяч рублей. Это тоже расценивается следствием как взятка.

Таким образом, общая сумма взятки за указанный период, по версии следствия, составила свыше 9,9 млн рублей.

Напомним, что Шестун также подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам Шестун своей вины не признает.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна собственности на 10 млрд