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Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова и «Седьмой студии»

Общество

Процесс тянется уже два года

Москва, 5 февраля 2019, 21:45 — REGNUM  Мещанский суд Москвы решил назначить новую финансовую экспертизу по уголовному делу против режиссёра Кирилла Серебренникова и его «Седьмой студии». Решение было принято судом сегодня, 5 февраля.

У сторон процесса есть время до 12 февраля, чтобы подготовить вопросы и предложения для экспертизы.

Дело в том, что обвинения в отношении Серебренникова, а также других фигурантов этого уголовного дела базируется именно на финансовой экспертизе, которая утверждает, что 133 млн рублей бюджетных средств были похищены из фиктивного проекта «Платформа».

Дело Серебренникова и «Седьмой студии» тянется уже два года, и решение суда о проведении новой экспертизы выглядит довольно странным, так как получается, что все эти два года обвинение строилось на сомнительной экспертизе.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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