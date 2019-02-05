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Петербург встретил восточный новый год, раскрасив Дворцовый мост

Общество

Праздничная подсветка будет включена на Дворцовом мосту до 19 февраля

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Петербург встретил восточный новый год, раскрасив Дворцовый мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Красная декоративная подсветка Дворцового моста

Санкт-Петербург, 5 февраля 2019, 21:45 — REGNUM  В честь наступления Нового года по восточному (лунному) календарю Дворцовый мост в Санкт-Петербурге расцвечен красной декоративной подсветкой.

«Подсветка выполнена с применением цветодинамического оборудования, управляемого интеллектуальной системой», — сообщили в СПб ГУП «Ленсвет», специалисты которого смонтировали праздничное освещение.

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Красная декоративная подсветка Дворцового моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Красная декоративная подсветка Дворцового моста
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Красная декоративная подсветка Дворцового моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Красная декоративная подсветка Дворцового моста

Эта символическая акция стала частью городского фестиваля «Китайский Новый год — веселый праздник весны». Впервые красная подсветка Дворцового моста была организована пять лет назад, и с тех пор стала доброй традицией.

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Красная декоративная подсветка Дворцового моста
Дарья Драй © ИА REGNUM
Красная декоративная подсветка Дворцового моста
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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

В Петербурге в эти дни состоится российско-китайский форум «Тенденции и перспективы взаимодействия в экономике, культуре, туризме», пройдет праздничный концерт национального оркестра Китая.

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

Также будут организованы интерактивная выставка «живых» китайских народных картин с проекцией на 360 градусов, показательные выступления и мастер-класс по ушу и китайским шахматам, лекции о культуре и истории Китая.

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

В 2019 году фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны» пройдет в Петербурге при поддержке правительства города Чунцин.

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

В прошлом году, как отметили в Генеральном консульстве Китая в Санкт-Петербурге, Министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из восьми важнейших проектов по празднованию Китайского Нового года в мире.

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

Праздничная подсветка будет включена на Дворцовом мосту в вечернее и ночное время ежедневно до 19 февраля.

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

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Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления Китайского Нового года

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regnum author Дарья Драй
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