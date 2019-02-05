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Навальный проиграл суд по иску мясокомбината «Дружба народов»

Общество

Оппозиционный блогер должен удалить все материалы, навредившие деловой репутации мясокомбината

Навальный проиграл суд по иску мясокомбината «Дружба народов»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Навальный

Москва, 5 февраля 2019, 21:13 — REGNUM  Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к оппозиционному блогеру Алексею Навальному, который утверждал, что мясокомбинат продает Росгвардии продукцию по завышенным ценам. Решение суда было вынесено сегодня, 5 февраля.

Мясокомбинат «Дружба народов» подал иск к Навальному из-за ущерба деловой репутации после «расследования» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках продовольствия Росгвардии. В этом «расследовании» Навальный утверждал, что мясокомбинат «Дружба народов», который обладает эксклюзивным правом поставок продовольственных товаров для Росгвардии, завышает закупочные цены.

Мясокомбинат подал иск к Навальному в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации.

В итоге суд удовлетворил иск мясокомбината и предписал Навальному и ФБК удалить видео и текстовую версию «расследования» о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных претензий к Навальному у «Дружбы народов» не было.

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Дела Алексея Навального
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