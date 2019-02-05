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Закрываются на карантин школы Самары, Тольятти и Кинеля

Общество

Во многих регионах ПФО превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Самара, 5 февраля 2019, 21:10 — REGNUM  В Самарской области школы трех городов с 6 февраля закрываются на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает областное министерство образования. При этом отмечается, что учебный процесс будет проходить дистанционно.

На неделю будут остановлены занятия в школах Самары, Тольятти и Кинеля. В других городах и районах Самарской области решение о закрытии образовательных организаций будут приниматься исходя из ситуации.

По словам главы ведомства Виктора Акопьяна, каникулы начнутся в соответствии с учебными планами образовательных учреждений. Он уточнил, что решение о карантине принято исходя из эпидемической ситуации.

«На сегодняшний день только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172», — пояснил министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время многие школы в регионах Приволжского федерального округа отправились на вынужденные каникулы из-за эпидемии простудных заболеваний. Так, с 5 февраля закрылись все школы в Саратовской области. В Оренбургской области пока приостановили занятия только в восьми учебных заведениях. С 31 по 8 февраля остановился учебных процесс во всех школах Перми, карантинные мероприятия коснулись школ еще пяти муниципальных образований — Чайковского, Чернушинского, Еловского, Уинского, Осинского районов. На очереди 13 муниципальных образований, где школы планируют закрыть на карантин в период с 4 по 8 февраля. Частично закрыты школы Нижнего Новгорода.

Накануне глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что в рамках противоэпидемических мероприятий на территории страны полностью закрыты 2694 школы в 58 субъектах и 816 детских дошкольных учреждений.

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