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В Facebook Messenger появилась возможность удаления отправленных сообщений

Общество

Новая функция добавлена в мессенджере с 5 февраля

Менло-Парк, США, 5 февраля 2019, 20:56 — REGNUM  В мессенджере Facebook с 5 февраля добавлена функция, позволяющая пользователям удалять уже отправленные ими сообщения. Об этом говорится в пресс-релизе Facebook Messenger.

Как уточняется, сообщение, адресованное одному пользователю, либо в группу, теперь может быть удалено в течение десяти минут с момента его отправки.

Для этого пользователю нужно будет нажать на соответствующее сообщение на экране и выбрать опцию «удалить для всех». При этом другими участниками чата будет получено уведомление о том, что сообщение удалено.

Сообщается, что новая функция доступна для всех пользователей устройств, на которых установлены последние версии операционных систем iOS и Android.

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